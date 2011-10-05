Нужны 20 SEO текстов для продвижения блога и сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок286 просмотров

Нужен ответственный копирайтер ! готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на тему «Туризм ». Тексты нужны для продвижения блога и сайта .

20 статей - от 250 и 500 символов

темы разные :

*Отдых в ПРАГЕ ,БУДАПЕШТ,И т.д

*Советы

и т. д

прошу высылать пример статьи до 500 символов на email

+ стоимость .

14 лет назад
tesler
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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