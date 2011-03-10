группа есть в 8800 чел . нужна помощь увиличить количества учасников до 50000 +- учасников от 25-60 лет хочу знать в какие сроки ? сколько Будет стоит ?
Управление проектами1 заявка
Закрыт
10 лет назад
группа есть в 8800 чел . нужна помощь увиличить количества учасников до 50000 +- учасников от 25-60 лет хочу знать в какие сроки ? сколько Будет стоит ?
Нужен ответственный копирайтер ! готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на тему «Туризм ». Тексты нужны для продвижения блога и сайта . 20 статей - от 250 и 500 символов темы разные : *Отдых в ПРАГЕ ...
Нужен ответственный копирайтер ! готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на тему «Туризм в Израиле ». Тексты нужны для продвижения фирмы + сайта . 1000 символов без пробелов. темы разные : *Бронирование гостиниц в Израиле с Etelka ...