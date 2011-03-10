tesler

Натэлла tesler

 
45 летИзраиль/Тель-Авив
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
20 статей для тур. фирмы etelka.co.il/ru
В результате сотрудничества с Заказчиком остались только положительные впечатления от работы. Интересный проект, приятное общение и гарантированная оплата. Будем рады принять участие в новых проектах!
Работу выполнили качественно, в срок. Рекомендую!!!
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