Требуется создать уникальный текст для сайта IT

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок275 просмотров

Требуется создать уникальный текст для сайта IT.

Сайт занимается поддержкой юридических лиц(клиентское ПО, поддержка 1С, windows server и т.д.).

Сайт находится на стадии разработки по адресу www.itexe.ru

Написать уникальные текста в раздел статьи. 30 статей по тематике IT, по 2000 символов.

Уникальный текст в раздел услуги основанный на материалах сайта - прайс листе(вышлю), адаптированный под наши keywords.

Уникальный текст, на тему "О компании".

Весь текст будет проверяться на уникальность. Рерайтеры не пройдут. Никакой предоплаты. Могу оплачивать постатейно.

14 лет назад
Samaranch
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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