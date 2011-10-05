Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
Требуется создать уникальный текст для сайта IT
Требуется создать уникальный текст для сайта IT.
Сайт занимается поддержкой юридических лиц(клиентское ПО, поддержка 1С, windows server и т.д.).
Сайт находится на стадии разработки по адресу www.itexe.ru
Написать уникальные текста в раздел статьи. 30 статей по тематике IT, по 2000 символов.
Уникальный текст в раздел услуги основанный на материалах сайта - прайс листе(вышлю), адаптированный под наши keywords.
Уникальный текст, на тему "О компании".
Весь текст будет проверяться на уникальность. Рерайтеры не пройдут. Никакой предоплаты. Могу оплачивать постатейно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг65 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Написать сео-статьи для сайта реализующего бытовую технику по категориям. Более детально в ТЗ.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен ответственный копирайтер ! готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на тему «Туризм ». Тексты нужны для продвижения блога и сайта . 20 статей - от 250 и 500 символов ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется ежедневный копирайт новостей, статей, создание дискуссий для профессионалов FMCG рынка. Условия: -Формат работы: Вы пишите краткие, ёмкие, интересные посты в формате социальных сетей - Объем ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Срочно требуется написать 50 отзывов об интернет магазине на ЯМ. Оплата - 1 доллар за отзыв. Жle предложений.Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Срочно! Сегодня! До 21:00 необходимо написать креативную доверительную статью о работе бухгалтерской конторы для газеты. сайт конторы http://www.youroffice.fi/ Работает с ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется написать статьи для наполнения нескольких сателитов по тематике трейнинговых агентств. Под глубоким рерайтом я подразумеваю полностью переписать материал, который вы подберете. 3 одинаковых комплекта для 3х сателитов, в ближайшее время ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен рерайт текстов. Тематика санаторное лечение. Тексты различные по объему. 15 текстов от 1000 слов. Могу выслать пример на почту. Интересует цена работы за один текстКопирайтинг40 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Тематика - выхлопные системы, лямбда Оригинал текста - 5к символов Обязательно разобраться в смысле оригинала и сути вопроса и не делать смысловых ошибокКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо доработать статью о программе. Статья должна быть не рекламного, а информационного характера.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад