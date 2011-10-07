Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
Нужен текст для гл. страницы сайта
Здравствуйте! Нужен текст для гл.страницы сайта.
Тематика сайта: фильмы онлайн.
Размер текста 1000-1500 символов, текст должен быть оптимизирован под поисковики, чтобы были ключевые слова.
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