Нужен текст для гл. страницы сайта

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Завершен23 заявки259 просмотров

Здравствуйте! Нужен текст для гл.страницы сайта.

Тематика сайта: фильмы онлайн.

Размер текста 1000-1500 символов, текст должен быть оптимизирован под поисковики, чтобы были ключевые слова.

14 лет назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Хороший исполнитель. Текст был грамотно и в срок. Все обозначенные в ТЗ требования были выполнены на отлично. Рекомендую!
Спасибо большое за интересный заказ! Буду рада еще с Вами поработать.

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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