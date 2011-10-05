Нужна статья/статьи по тематике CRM системы.

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  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок136 просмотров

Нужна статья или несколько статей по тематике CRM.

Нужно знать об этой области, основных игроков и тренды.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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