Нужен рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок403 просмотра

Здравствуйте. Необходимо произвести рерайт рекламных статей. Объем 36к. Сроки - 2 дня. Оплата по факту.

14 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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