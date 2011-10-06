1. Описание проекта. Необходимо подготовить серию статей для сайта по тематике «недвижимость». Специализация сайта – поиск жилой недвижимости для съёма или покупки. А также продажа и аренда с другой стороны. ...
Нужен рерайт
Здравствуйте. Необходимо произвести рерайт рекламных статей. Объем 36к. Сроки - 2 дня. Оплата по факту.
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