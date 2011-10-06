Требуется дополнить описаниями словарь значений цветов, аналогичный www.sendflowers.ru/rus/in...

Чтото вроде этого:

Антуриум – храбрость, неординарность, страсть.

Антуриум считается преимущественно мужским цветком. Букет или композиция с антуриумами станет незабываемым подарком для мужа или коллеги, друга или шефа... Подарить антуриумы можно также экстравагантной даме, этакой "женщине-вамп", если Вы хотите сказать ей: "Ты не похожа ни на кого, и это меня восхищает!"

Описания должны быть краткими по форме (3-4 предложения), четкими и интригующими по содержанию, очень креативными (дурацкое слово)))

Всего в словаре около 200 цветов.

Возможно рассмотрение нескольких кандидатур исполнителей, интересует стоимость работы, втч как будет расчитываться – посимвольно или как?

Ждем ваших предложений, было бы неплохо увидеть пример описания под какой-либо цветок в личке. Удачные тестовые задания будут оплачены!)