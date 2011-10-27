Статья на тему пляжный отдых

Сразу видно, что Илья вкладывает душу в свое дело - организацию отдыха в Китае. Мне понравилось писать тексты для его компании. Я поняла, что если соберусь в эту страну, то обращусь именно к Илье. Серьезный подход и внимание к мелочам - это так важно в бизнесе, особенно в туристическом. Конечно, оплата без задержек и даже больше, в соответствии с вложенными усилиями. Рекомендую!