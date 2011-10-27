Статья на тему пляжный отдых

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Завершен15 заявок313 просмотров

Требуется написание статья для главной страницы сайта. А так же рекламный обзор для размещения в каталогах, то есть, по возможности, большое количество копий с приличной уникальностью. Какие вопросы- задание готов конкретизировать.

Написание статей
14 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранные исполнители

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$12
2 дня
10баллов. Сразу видно человек действительно приложил усилия (сравнивать было с кем). Соотношение цена/качество более чем приятное. Надеюсь в дальнейшем обратиться повторно.
Сразу видно, что Илья вкладывает душу в свое дело - организацию отдыха в Китае. Мне понравилось писать тексты для его компании. Я поняла, что если соберусь в эту страну, то обращусь именно к Илье. Серьезный подход и внимание к мелочам - это так важно в бизнесе, особенно в туристическом. Конечно, оплата без задержек и даже больше, в соответствии с вложенными усилиями. Рекомендую!
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад
$20
7 дней
По нашему субъективному мнению получилось немногим лучше чем посредственно. Обещание внести поправки последние 10дней так и остается обещанием. Впечатление, что заказов у исполнителя переизбыток.
Отличный заказчик, отличный заказ

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад

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