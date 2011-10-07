Написание коротких статей для блога, пресс-релизов

Здравствуйте

Мы ищем писателя с отличным знанием английского языка. Работа состоит в написании статей и пресс-релизов для блога и последующим наполнением. В качестве тестового задания, которое покажет ваш уровень английского и мастерства написание статей, будет написать небольшой пресс-релиз на заданную тему с необходимыми ключевыми словами.

Тестовое задание оплачивается. Пожалуйста, присылайте примеры ваших статей или пресс-релизов на английском языке.

В случаи сотрудничества, выплаты будут проходить раз в месяц по удобному для вас способу.

Спасибо