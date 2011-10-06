требуется Рерайтинг для туристического портала поиск статей в интернете и переработка под проект работа долгосрочная прошу, указывайте свою страну базы от куда писать нет
Разработка технического плана сайта
Сайт – аналог cian.ru, но другой тематики.
Требуется разработка технического плана – полного описания функционала сайта с визуальным описанием (как здесь http://cian-faq.livejournal.com/1075.html + план работ для программистов.
Сайт – черновик + понимание того, что требуется сделать – имеется.
Просьба писать в личку только тем исполнителям, которые имеют подобный опыт, название сайта дам также в личку.
Приоритет – Москва.
С уважением,
Алексей
Заявки фрилансеров
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