Написание уникальных статей на тему фототехники, мобильной электроники для продвижения интернет-магазина. Заказы будут регулярно. Оплата – 150р за 1000 знаков.
Наполнение сайта
требуется Рерайтинг для туристического портала
поиск статей в интернете и переработка под проект
работа долгосрочная
прошу, указывайте свою страну
базы от куда писать нет
Заявки фрилансеров
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