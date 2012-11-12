Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу, созданию стихов, эссе, текстов песен, школьных сочинений, художественному переводу с русского на украинский и с украинского на русский. Корректорские услуги.

Образование – высшее, специальность – журналистика. С 2009 года работаю редактором и автором ТВ-программ.

Буду рада сотрудничеству!