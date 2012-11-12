asha-n-roll

Наталья Данилова asha-n-roll

 
37 летУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу, созданию стихов, эссе, текстов песен, школьных сочинений, художественному переводу с русского на украинский и с украинского на русский. Корректорские услуги.

Образование – высшее, специальность – журналистика. С 2009 года работаю редактором и автором ТВ-программ.

Буду рада сотрудничеству!

Перевод с русского на украинский
Отзывы заказчиков
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
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Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
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от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $3
от 3 дней
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 2 дней
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