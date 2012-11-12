Здравствуйте!
Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу, созданию стихов, эссе, текстов песен, школьных сочинений, художественному переводу с русского на украинский и с украинского на русский. Корректорские услуги.
Образование – высшее, специальность – журналистика. С 2009 года работаю редактором и автором ТВ-программ.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Фрагмент работы "Психологические тесты"118 просмотров
- Фрагмент работы "200 Интригующих вопросов"124 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
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от $1
от 1 дня
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Переводы
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от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $3
от 3 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $2
от 2 дней
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