Требуется доработка ИМ на OSC VAM EDITOR bts

$250
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок103 просмотра
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Требуется в интернет магазине на OSC VAM EDITOR bts переделать процесс оформления заказа.

Только для опытных разработчиков , ссылка на потфолио обязательно

12 лет назад
polonnik
Сергей 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад