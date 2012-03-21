Приделать корзину к сайту

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки148 просмотров
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На сайт oktavaplus.ru надо сделать возможность добавлять товары в корзину (вместо оформить заказ - купить), с различными способами оплаты.

Указывайте пожалуйста приблизительные цены и сроки

12 лет назад
Efemerid
Эдуард 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад