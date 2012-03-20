Интернет-магазин на Битриксе

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только с опытом работы, возможность написания различных дополнений.

Уметь верстать большой плюс.

12 лет назад
Serguns
Шерхан 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Помочь настроить модули в VamShop

    Нужна помощь в настройке модуля доставки и оплаты на вамшопе. добавить новые что бы работали можно было платить с сайта электронными деньгами синхронизировать. и поднастроить старые. Нужно так же будет помочь с настройкой и ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создание небольшого интернет-магазина

    $1000

    15-20 позиций с возможностью ежедневного обновления остатков, добавления спецпредложений, оплатой через интернет эквайринг. Продукция: кондиционеры (сплит-системы) На выходе - готовый сайт с размещением в сети и передачей всех паролей Срок изготовления: 1 месяц с момента заключения договора Исполнитель выбирается ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка магазина на WebAsyst

    Есть сайт состоящий из двух частей: joomla (текстовая часть - новости, статьи) и webasyst (непосредственно магазин). Необходимо сделать один, т.е.: Нужен специалист по webasyst, который сможет реализовать хорошую текстовую часть в скрипте магазина. А также ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин косметики на Joomla+Virtuemart.

    Структура сайта: 1. Каталог. Дерево категорий (разделов каталога). Страница товара содержит: • Название категории. • Производитель. • Текстовое описание товара. • Массо-габаритные характеристики. • Советы по использованию. • Уменьшенная фотография товара, полноразмерная фотография товара. • Цена 2. Информация о доставке, способах оплаты. На первом этапе прием платежей на сайте не ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад