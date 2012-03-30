Нужна помощь в доработке сайта

Приятно было иметь дело с профессионалом в своей области. Адекватно расценил свои силы и сроки, пунктуально отнесся к делу, и главное качеством работы я доволен, старался всегда показывать несколько вариантов по дизайну, по макету, да и по другим вопросам сайтостроения. Если будет опять необходимость обратиться к нему, то обязательно это сделаю!