Нужно настроить/доработать PrestaShop

Ищу спеца, который может реализовать на престашопе (путем настроек и/или доработав движок) следующий алгоритм заказа товара:

1. При регистрации покупателя сделать выбор города его проживания не просто текстовым полем (как сейчас в престе), а из выпадающего списка (список должен быть дополняемым впоследствии без привлечения программиста). Список городов в базе данных должен хранить кроме названия города информацию о стоимости доставки в данный населенный пункт (эта информация заполняется оператором магазина). Если города проживания в списке нет, то пользователь должен иметь возможность выбрать в списке значение "другой город" и ввести в дополнительное поле название своего города текстом.

2. Принять решение о возможных вариантах доставки и оплаты товара:

2.1. Если сумма заказа до 5 тысяч и регион доставки товара не Москва, Питер или Казань, то уведомлять, что при данной сумме заказа бесплатная доставка недоступна и рассчитать стоимость доставки на основании данных о городе покупателя либо (если город покупателя отсутствовал в списке) сообщить, что полную стоимость заказа ему сообщит оператор сразу после подтверждения заказа.

2.2. Если сумма заказа от 5 тысяч рублей:

Вариант А: Если покупатель проживает в Москве, Питере, Казани то сообщить покупателю, что доставка будет произведена бесплатно и предложить сделать предоплату заказа, чтобы получить дополнительный подарок при вручении покупки. Если клиент откажется сделать предоплату, то на этом заканчивается процедура заказа и клиент получает подтверждение о приеме заказа по почте и телефону.

Если клиент готов сделать предоплату чтобы получить подарок, то перейти к следующему шагу – выбору способа оплаты (прием оплаты уже работает, но могут быть незначительные доработки в этой части) и затем опять, же подтверждение о приеме заказа.

Вариант В: Если покупатель проживает в регионе России, то предложить варианты: доставим быстро и бесплатно, либо обычной почтой с оплатой доставки. Если человек хочет бесплатную доставку, то перейти к выбору способа оплаты. Если человек не готов платить сразу, то рассчитать стоимость доставки в его регион по городу указанному клиентом либо если город отсутствовал в списке, сообщить что полная стоимость заказа будет сообщена ему сразу после заказа оператором.

Должно быть предусмотрено, чтобы заказы с неопределенной пока стоимостью доставки не отправлялись сразу подтверждающим письмом, а оставались на рассмотрении оператором и отправлялись когда уже вписана расчетная сумма стоимости доставки.

Жду предложений с указанием стоимости такой работы