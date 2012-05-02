Нужно настроить/доработать PrestaShop

Необходимо простое решение, с корзиной без оплаты, жду ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу спеца, который может реализовать на престашопе (путем настроек и/или доработав движок) следующий алгоритм заказа товара:
1. При регистрации покупателя сделать выбор города его проживания не просто текстовым полем (как сейчас в престе), а из выпадающего списка (список должен быть дополняемым впоследствии без привлечения программиста). Список городов в базе данных должен хранить кроме названия города информацию о стоимости доставки в данный населенный пункт (эта информация заполняется оператором магазина). Если города проживания в списке нет, то пользователь должен иметь возможность выбрать в списке значение "другой город" и ввести в дополнительное поле название своего города текстом.
2. Принять решение о возможных вариантах доставки и оплаты товара:
2.1. Если сумма заказа до 5 тысяч и регион доставки товара не Москва, Питер или Казань, то уведомлять, что при данной сумме заказа бесплатная доставка недоступна и рассчитать стоимость доставки на основании данных о городе покупателя либо (если город покупателя отсутствовал в списке) сообщить, что полную стоимость заказа ему сообщит оператор сразу после подтверждения заказа.
2.2. Если сумма заказа от 5 тысяч рублей:
Вариант А: Если покупатель проживает в Москве, Питере, Казани то сообщить покупателю, что доставка будет произведена бесплатно и предложить сделать предоплату заказа, чтобы получить дополнительный подарок при вручении покупки. Если клиент откажется сделать предоплату, то на этом заканчивается процедура заказа и клиент получает подтверждение о приеме заказа по почте и телефону.
Если клиент готов сделать предоплату чтобы получить подарок, то перейти к следующему шагу – выбору способа оплаты (прием оплаты уже работает, но могут быть незначительные доработки в этой части) и затем опять, же подтверждение о приеме заказа.
Вариант В: Если покупатель проживает в регионе России, то предложить варианты: доставим быстро и бесплатно, либо обычной почтой с оплатой доставки. Если человек хочет бесплатную доставку, то перейти к выбору способа оплаты. Если человек не готов платить сразу, то рассчитать стоимость доставки в его регион по городу указанному клиентом либо если город отсутствовал в списке, сообщить что полная стоимость заказа будет сообщена ему сразу после заказа оператором.
Должно быть предусмотрено, чтобы заказы с неопределенной пока стоимостью доставки не отправлялись сразу подтверждающим письмом, а оставались на рассмотрении оператором и отправлялись когда уже вписана расчетная сумма стоимости доставки.
Жду предложений с указанием стоимости такой работы
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