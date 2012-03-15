Шаблон для insales

Важно! опыт работы с платформой insales! Примеры работы желательно (в первую очередь буду смотреть на человека с примерами работ) также важно! от вас номер вашего мобильного телефона- контролировать процесс и воздействовать на прямую (трогать не буду если выполняете отлично (я не придирчив))

Выполняете до 19 марта- бонус +2000р

Приоритеты при создании: 1) Шаблон техническая составляющая, 2) дизайн

Подробнейшее описание работы во вложении

Бюджет 4000р каждый просроченный день после 19 марта- бонус минус 500р (т.е. 20 марта 5500, 21.03- 5000 и тд)