Шаблон для insales

Необходимо отредактировать тему для Magento
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важно! опыт работы с платформой insales! Примеры работы желательно (в первую очередь буду смотреть на человека с примерами работ) также важно! от вас номер вашего мобильного телефона- контролировать процесс и воздействовать на прямую (трогать не буду если выполняете отлично (я не придирчив))
Выполняете до 19 марта- бонус +2000р
Приоритеты при создании: 1) Шаблон техническая составляющая, 2) дизайн
Подробнейшее описание работы во вложении
Бюджет 4000р каждый просроченный день после 19 марта- бонус минус 500р (т.е. 20 марта 5500, 21.03- 5000 и тд)
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