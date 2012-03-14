Настройка Интернет-магазина на Virtuemart 1.0.12

Необходимо создать несколько сайтов интернет магазинов на движке WebAsyst Shop-Script, за основу взять сайт pizhon.ru, дизайны сайтов предоставлю во вложении. Расширить и доработать функционал существующего магазина. Исправление багов верстки, а также функциональной части, на существующем сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройке интернет-магазина на базе Virtuemart 1.0.12 (хостинг Ru Center).
- Поиск/установка/настройка бесплатного (желательно) типового шаблона для определенной группы товаров (можете предложить свой дизайн за плату).
- Настройка типов/кол-ва меню в соответствии с требованиями Заказчика (около 5).
- Наполнение меню текстовым содержанием.
- Создание каталога товаров.
- Наполнение каталога товаров (не более 10 штук).
Это основные, приоритетные задачи. Прошу обратить внимание на следующие обстоятельства при установке Ваших требований по цене:
Интернет-магазин торгует только одним видом товаров (часами различных марок). В интернет-магазин товара не более 10 штук (для начала).
Жду Ваши предложения по цене.
Работа не пыльная, строгих сроков не имеет, но, естественно, растягивать тоже нельзя.
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