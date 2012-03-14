Настройка Интернет-магазина на Virtuemart 1.0.12

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки241 просмотр
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Нужна помощь в настройке интернет-магазина на базе Virtuemart 1.0.12 (хостинг Ru Center).

- Поиск/установка/настройка бесплатного (желательно) типового шаблона для определенной группы товаров (можете предложить свой дизайн за плату).

- Настройка типов/кол-ва меню в соответствии с требованиями Заказчика (около 5).

- Наполнение меню текстовым содержанием.

- Создание каталога товаров.

- Наполнение каталога товаров (не более 10 штук).

Это основные, приоритетные задачи. Прошу обратить внимание на следующие обстоятельства при установке Ваших требований по цене:

Интернет-магазин торгует только одним видом товаров (часами различных марок). В интернет-магазин товара не более 10 штук (для начала).

Жду Ваши предложения по цене.

Работа не пыльная, строгих сроков не имеет, но, естественно, растягивать тоже нельзя.

Virtuemart
12 лет назад
Archangeldm
Дмитрий 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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