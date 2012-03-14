Настройка Интернет-магазина на Virtuemart 1.0.12

Нужна помощь в настройке интернет-магазина на базе Virtuemart 1.0.12 (хостинг Ru Center).

- Поиск/установка/настройка бесплатного (желательно) типового шаблона для определенной группы товаров (можете предложить свой дизайн за плату).

- Настройка типов/кол-ва меню в соответствии с требованиями Заказчика (около 5).

- Наполнение меню текстовым содержанием.

- Создание каталога товаров.

- Наполнение каталога товаров (не более 10 штук).

Это основные, приоритетные задачи. Прошу обратить внимание на следующие обстоятельства при установке Ваших требований по цене:

Интернет-магазин торгует только одним видом товаров (часами различных марок). В интернет-магазин товара не более 10 штук (для начала).

Жду Ваши предложения по цене.

Работа не пыльная, строгих сроков не имеет, но, естественно, растягивать тоже нельзя.