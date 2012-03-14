Переделать поисковую систему в интернет-магазине

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Есть сайт заказ-детали.рф

Что нужно:

- сделать поисковую систему как в интернет-магазинах: parts-98,exist.ru,1001z.ru

поисковая система должна искать товар по артикулу.

Магазин на управление webasyst.

Оплату гарантирую, после того что вы сможете мне предложить.

Работу надо выполнить в кратчайшие сроки..

12 лет назад
MIV12
Игорь 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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