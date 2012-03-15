Верстка шаблона для ИМ на Opencart 1.5.2

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Для интернета магазина кожгалантереи на Opencart 1.5.2 необходимо сверстать и нятянуть шаблон. Макет в приложении.

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OpenCart
12 лет назад
MediaVision
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
TerribleZ
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня