Вёрстка, настройка модулей магазина на Bitrix

Необходимо создать несколько сайтов интернет магазинов на движке WebAsyst Shop-Script, за основу взять сайт pizhon.ru, дизайны сайтов предоставлю во вложении. Расширить и доработать функционал существующего магазина. Исправление багов верстки, а также функциональной части, на существующем сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать страницы сайта по макетам.
Настройка модулей поиска и фильтрации товаров.
Настройка модулей комментариев к товарам.
Вёрстка и настройка модуля-слайдера.
ТЗ дорабатывается, возможно будут дополнительные задачи.
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