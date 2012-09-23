Доработать функционал интернет-магазина запчастей

Список доработок:

1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту.

2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ответы дробятся так: то что «куплено» проходит, а вот «нет в наличии» не проходит. у JP ответ «куплено» превращает купленые детали в «нет в наличии».

у деталей id первая группа цифр — это клиентский номер, буква — нал/безнал, вторая группа цифр — id детали.

специфика ответов:

а) у одного поставщика AFC при заказе более одной позиции одного наименования (например МВ4942 10шт) ответы могут приходить постепенно и с разными статусами. например сначала 3 куплено, потом 4 куплено, потом 3 нет в наличии.

б) у стальных (JP и другие) если ответ пришел «куплено» 3шт из 7шт, то 4шт сразу переходят в статус «нет в наличии».

если пришло «нет в наличии», то всех заказанных позиций нет в наличии.

в) в админке надо сделать чтобы можно было вручную раздробить позицию (некоторые поставщики отвечают просто текстом и приходится вручную править).

не проверена смена статуса при присвоении «обрабатывается» при подгрузке с почты.

на данный момент подгрузка ответов осуществляется по команде в браузере 83.149.226.51/soap/email по протоколу IMAP. соответственно каманду тоже в крон для опроса каждые 15 мин.

3. файлы xls ответов о смене статусов с отправкой на почту клиентам. ответы отправляются клиентам о смене статусов всех кроме «новый заказ», «обрабатывается», «в пути»

4.раздел «склад»

в интерфейсе помечаются позиции галочкой. варианты выбора статусов для фильтрации:

а) «обрабатывается». внизу появляется кнопка «готово к выдаче».

при нажатии выбранные детали переходят в статус «готово к выдаче» и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.

б) все (только статусы «заказано», «куплено», «в пути», «обрабатывается»). внизу появляется кнопка «готово к выдаче».

при нажатии выбранные детали переходят в статус «готово к выдаче» и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.

в) «готово к выдаче». внизу появляется кнопка «выдано». при нажатии детали получают статус «выдано»

и распечатывается инвойс (плюс формируются накладные если клиент безнальный) и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.

накладные и с-ф формирутся сейчас, только надо изменить их в связи с тем, что наше доблестное правительство в феврале немного изменило форму.

5. подгрузка с/ф в базу для получения данных для безнальных док-тов. определяется только для деталей со статусом «обрабатывается» и «готово к выдаче».

только для безнальных деталей. соответственно если для детали уже подгружена с-ф повторно она не может быть подгружена.

6. фирмы и док-ты.

у каждой фирмы должен быть собственный отсчет в док-тах (накладные и с-ф).

Сайт на PHP. Срок 15 дней. До вчера сб нужно сделать хотябы 1 пункт (любой).

Доступ к файлам для оценки сложности работ — по запросу.

Формы документов все есть готовые.