Необходимо отредактировать тему для Magento
Доработать функционал интернет-магазина запчастей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список доработок:
1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту.
2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ответы дробятся так: то что «куплено» проходит, а вот «нет в наличии» не проходит. у JP ответ «куплено» превращает купленые детали в «нет в наличии».
у деталей id первая группа цифр — это клиентский номер, буква — нал/безнал, вторая группа цифр — id детали.
специфика ответов:
а) у одного поставщика AFC при заказе более одной позиции одного наименования (например МВ4942 10шт) ответы могут приходить постепенно и с разными статусами. например сначала 3 куплено, потом 4 куплено, потом 3 нет в наличии.
б) у стальных (JP и другие) если ответ пришел «куплено» 3шт из 7шт, то 4шт сразу переходят в статус «нет в наличии».
если пришло «нет в наличии», то всех заказанных позиций нет в наличии.
в) в админке надо сделать чтобы можно было вручную раздробить позицию (некоторые поставщики отвечают просто текстом и приходится вручную править).
не проверена смена статуса при присвоении «обрабатывается» при подгрузке с почты.
на данный момент подгрузка ответов осуществляется по команде в браузере 83.149.226.51/soap/email по протоколу IMAP. соответственно каманду тоже в крон для опроса каждые 15 мин.
3. файлы xls ответов о смене статусов с отправкой на почту клиентам. ответы отправляются клиентам о смене статусов всех кроме «новый заказ», «обрабатывается», «в пути»
4.раздел «склад»
в интерфейсе помечаются позиции галочкой. варианты выбора статусов для фильтрации:
а) «обрабатывается». внизу появляется кнопка «готово к выдаче».
при нажатии выбранные детали переходят в статус «готово к выдаче» и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.
б) все (только статусы «заказано», «куплено», «в пути», «обрабатывается»). внизу появляется кнопка «готово к выдаче».
при нажатии выбранные детали переходят в статус «готово к выдаче» и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.
в) «готово к выдаче». внизу появляется кнопка «выдано». при нажатии детали получают статус «выдано»
и распечатывается инвойс (плюс формируются накладные если клиент безнальный) и формируются файлы xls о смене статуса для отправки клиентам.
накладные и с-ф формирутся сейчас, только надо изменить их в связи с тем, что наше доблестное правительство в феврале немного изменило форму.
5. подгрузка с/ф в базу для получения данных для безнальных док-тов. определяется только для деталей со статусом «обрабатывается» и «готово к выдаче».
только для безнальных деталей. соответственно если для детали уже подгружена с-ф повторно она не может быть подгружена.
6. фирмы и док-ты.
у каждой фирмы должен быть собственный отсчет в док-тах (накладные и с-ф).
Сайт на PHP. Срок 15 дней. До вчера сб нужно сделать хотябы 1 пункт (любой).
Доступ к файлам для оценки сложности работ — по запросу.
Формы документов все есть готовые.
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