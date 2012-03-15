Доработка Oscommerce BTL

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка77 просмотров
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Нужно поправить вёрстку и написать дополнительный функционал на движке на основе Osc BTL.

Подробное ТЗ вышлю в почту.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ PHP-ПРОГРАММИСТОВ.

12 лет назад
sfs77
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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