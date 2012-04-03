Интернет-магазин на Bitrix

Необходимо простое решение, с корзиной без оплаты, жду ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решили перейти на Bitrix. До этого делали интернет-магазины на движках joomla, asp.net, bigcommerce.
Напишите, какие расценки. Для начала подойдет готовое решение.
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