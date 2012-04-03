Интернет-магазин на Bitrix

$250
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Решили перейти на Bitrix. До этого делали интернет-магазины на движках joomla, asp.net, bigcommerce.

Напишите, какие расценки. Для начала подойдет готовое решение.

12 лет назад
hi-tech-project
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$100
2 дня
Только переходим на Bitrix, поэтому важно было найти человека для долгосрочного сотрудничества. Евгений, спасибо за помощь в знакомстве с Bitrix. Полюбому будем развивать эту тему, и вся надежда у нас на тебя )) Евгений один из немногих наших фрилансеров, которому хочется платить бонусы за работу, т.к. он никогда не мелочился и охотно отвечал на все наши вопросы. Еще раз, Спасибо!
Приятный и ответственный заказчик, четкая задача, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Доработать функционал интернет-магазина запчастей

    $300

    Список доработок: 1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту. 2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправить ошибки в интернет-магазине

    Срочно!!! Перенес интернет магазин miss-delice.ru с хостинга на выделены сервер при просмотре товаров: Вылезает Warning: imagecreatefrompng() [function.imagecreatefrompng]: '/var/www/inter/data/www/site.ru/image/' is not a valid PNG file in /var/www/inter/data/www/site.ru/system/library/image.php on line 91Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить Интеркассу

    Нужно настроить платежную систему interkassa на сайте, проблема в том что платеж проходит но не зачисляется на аккаунт пользователя на сайте, в самой interkass-е деньги остаются. сделать надо срочно. сегодня

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет- магазин игровых приставок

    $100

    Шаблон для сайта есть. Необходимо сделать: - перевод шаблона - доработка дизайна - доработка функионала Что нужно оставить в заявке: 1. Цену 2. Срок исполнения работы 3. Какие версии Joomla / JoomShopping / или другой модуль который вы предлагаете / вы будете использовать ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка Oscommerce BTL

    Нужно поправить вёрстку и написать дополнительный функционал на движке на основе Osc BTL. Подробное ТЗ вышлю в почту. ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ PHP-ПРОГРАММИСТОВ.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для insales

    $250

    Важно! опыт работы с платформой insales! Примеры работы желательно (в первую очередь буду смотреть на человека с примерами работ) также важно! от вас номер вашего мобильного телефона- контролировать процесс и воздействовать на прямую (трогать не ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка, настройка модулей магазина на Bitrix

    Сверстать страницы сайта по макетам. Настройка модулей поиска и фильтрации товаров. Настройка модулей комментариев к товарам. Вёрстка и настройка модуля-слайдера. ТЗ дорабатывается, возможно будут дополнительные задачи.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад