Интернет-магазин на Bitrix

Только переходим на Bitrix, поэтому важно было найти человека для долгосрочного сотрудничества. Евгений, спасибо за помощь в знакомстве с Bitrix. Полюбому будем развивать эту тему, и вся надежда у нас на тебя )) Евгений один из немногих наших фрилансеров, которому хочется платить бонусы за работу, т.к. он никогда не мелочился и охотно отвечал на все наши вопросы. Еще раз, Спасибо!