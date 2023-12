Настройка PHPShop и прикрутка шаблона дизайна

Срочно!!! Перенес интернет магазин miss-delice.ru с хостинга на выделены сервер при просмотре товаров: Вылезает Warning: imagecreatefrompng() [function.imagecreatefrompng]: '/var/www/inter/data/www/site.ru/image/' is not a valid PNG file in /var/www/inter/data/www/site.ru/system/library/image.php on line 91Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean ...