Настройка PHPShop и прикрутка шаблона дизайна

$500
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Необходимо настроить срипт интернет-магазина PHPShop Enterprise. Прикрутить к движку шаблон дизайна.

Особенности проекта - главная страница сайта по отдельному шаблону, переход в раздел магазина по ссылке.

PHP
12 лет назад
nik0886
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
web-ku
Алек 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
12 лет назад
$300
12 дней
Самый ужасный и пренебрежительный исполнитель, с которым пришлось работать!!! Советую даже не вступать в переписку. Сначала вполне нормальный человек, приступает к работе (самое удивительное) делает ее и на пол пути бросает. На письма не отвечает, телефон типа дома забыл на неделю. Моральный урод!!!!!
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