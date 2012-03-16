Настройка PHPShop и прикрутка шаблона дизайна

Самый ужасный и пренебрежительный исполнитель, с которым пришлось работать!!! Советую даже не вступать в переписку. Сначала вполне нормальный человек, приступает к работе (самое удивительное) делает ее и на пол пути бросает. На письма не отвечает, телефон типа дома забыл на неделю. Моральный урод!!!!!