Магазин косметики на Joomla+Virtuemart.

Ищу спеца, который может реализовать на престашопе (путем настроек и/или доработав движок) следующий алгоритм заказа товара: 1. При регистрации покупателя сделать выбор города его проживания не просто текстовым полем (как сейчас в престе), а из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Структура сайта:
1. Каталог. Дерево категорий (разделов каталога). Страница товара содержит:
• Название категории.
• Производитель.
• Текстовое описание товара.
• Массо-габаритные характеристики.
• Советы по использованию.
• Уменьшенная фотография товара, полноразмерная фотография товара.
• Цена
2. Информация о доставке, способах оплаты. На первом этапе прием платежей на сайте не требуется.
3. Поиск (форма на главной странице) + страница результатов поиска. Необходимо реализовать полнотекстовый поиск, с возможностью накладывать ограничения по марке и категории.
4. Личный кабинет. Стандартный функционал Virtuemart: личные данные, история заказов.
5. Контактная информация
Требования по дизайну: не принципиальны. Первый вариант сайта может строиться на бесплатных шаблонах.
Особенности сайта, выходящие за рамки стандартного функционала:
1. Помимо описания товара на русском языке, необходимо хранить скрытые от пользователей описания на иностранных (английский, французский) языках.
2. Ценообразование работает следующим способом:
• Есть базовая цена каждой товарной позиции.
• Родительской категории задается коэффициент-множитель.
• У товарной позиции и категории есть флаги «Запрет автоматических изменений».
• Финальная цена товара, выводимая покупателю на сайте определяется как округленное до целого произведение базовой цены на множитель родительской категории.
• Изменение множителя вышестоящей категории меняет множители наследников, при условии, что выключен флаг «Запрет автоматических изменений». Скрипт для этих целей готов.
После настройки прототипа и доводки потребуется поддержка решения.
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