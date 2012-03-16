Магазин косметики на Joomla+Virtuemart.

Структура сайта:

1. Каталог. Дерево категорий (разделов каталога). Страница товара содержит:

• Название категории.

• Производитель.

• Текстовое описание товара.

• Массо-габаритные характеристики.

• Советы по использованию.

• Уменьшенная фотография товара, полноразмерная фотография товара.

• Цена

2. Информация о доставке, способах оплаты. На первом этапе прием платежей на сайте не требуется.

3. Поиск (форма на главной странице) + страница результатов поиска. Необходимо реализовать полнотекстовый поиск, с возможностью накладывать ограничения по марке и категории.

4. Личный кабинет. Стандартный функционал Virtuemart: личные данные, история заказов.

5. Контактная информация

Требования по дизайну: не принципиальны. Первый вариант сайта может строиться на бесплатных шаблонах.

Особенности сайта, выходящие за рамки стандартного функционала:

1. Помимо описания товара на русском языке, необходимо хранить скрытые от пользователей описания на иностранных (английский, французский) языках.

2. Ценообразование работает следующим способом:

• Есть базовая цена каждой товарной позиции.

• Родительской категории задается коэффициент-множитель.

• У товарной позиции и категории есть флаги «Запрет автоматических изменений».

• Финальная цена товара, выводимая покупателю на сайте определяется как округленное до целого произведение базовой цены на множитель родительской категории.

• Изменение множителя вышестоящей категории меняет множители наследников, при условии, что выключен флаг «Запрет автоматических изменений». Скрипт для этих целей готов.

После настройки прототипа и доводки потребуется поддержка решения.