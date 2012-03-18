Настроить в OpenCart оплату в корзине.

Ищу спеца, который может реализовать на престашопе (путем настроек и/или доработав движок) следующий алгоритм заказа товара: 1. При регистрации покупателя сделать выбор города его проживания не просто текстовым полем (как сейчас в престе), а из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать прием платежей. тот кто делал, попытался скрестить формление заказа (quickcheckout) с оплатой (payment), по итогу не работает payment
нужно настроить чтобы работало! срочно
сайт ero-butik точка ru
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