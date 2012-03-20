Помочь настроить модули в VamShop

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Нужна помощь в настройке модуля доставки и оплаты на вамшопе. добавить новые что бы работали можно было платить с сайта электронными деньгами синхронизировать. и поднастроить старые.

Нужно так же будет помочь с настройкой и наладкой других модулей. Но первое очень срочно .

12 лет назад
bambukovsky
Мария 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад