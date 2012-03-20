Помочь настроить модули в VamShop

Нужна помощь в настройке модуля доставки и оплаты на вамшопе. добавить новые что бы работали можно было платить с сайта электронными деньгами синхронизировать. и поднастроить старые.

Нужно так же будет помочь с настройкой и наладкой других модулей. Но первое очень срочно .