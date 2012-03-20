Требуется сопровождения магазина на базе WebAsyst

Только с опытом работы, возможность написания различных дополнений. Уметь верстать большой плюс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
И так, имеется действующий магазин на базе WebAsyst, с индивидуальным дизайном, установленными модулями и т.д. Время от времени требуется вносить какие либо изменения (добавить модули, где то что то добавить или убрать (дизайн) и т.д.) ввиду этого требуется один человек или команда людей готовых взять магазин на сопровождение за разумную оплату.
На данный момент требуется немного изменить страницу категорий товара, на главной странице добавить блок с контактами.
Ваши предложения отправляйте на: [email protected] или стучитесь в аську 436552126 или скайп victor_b_a
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