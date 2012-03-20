Требуется сопровождения магазина на базе WebAsyst

Доброго времени суток.

И так, имеется действующий магазин на базе WebAsyst, с индивидуальным дизайном, установленными модулями и т.д. Время от времени требуется вносить какие либо изменения (добавить модули, где то что то добавить или убрать (дизайн) и т.д.) ввиду этого требуется один человек или команда людей готовых взять магазин на сопровождение за разумную оплату.

На данный момент требуется немного изменить страницу категорий товара, на главной странице добавить блок с контактами.

Ваши предложения отправляйте на: [email protected] или стучитесь в аську 436552126 или скайп victor_b_a