Интернет-магазин на 1С-Битрикс

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок245 просмотров
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Сделать интернет магазин с функционалом данного http://www.igromagaz.ru

Дизайн есть, нужно отверстать и подключить на 1с битрикс(лицензия имеется).

Дизайн вышлю по запросу.

В итоге должны получить готовый рабочий интернет-магазин. Возможно дальнейшее сотрудничество по продвижению и наполнению сайта.

12 лет назад
Stenay
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Pro100-Zews
Вячеслав 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$2500
61 день
Проект оказался более емкий, чем казалось изначально. Ребята справились, хоть и были некоторые неувязочки, которые решались попутно и достаточно оперативно. Думаю, что еще обратимся для развития и поддержания проекта.
Надежный заказчик