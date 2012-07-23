Интернет-магазин на 1С-Битрикс

Доброго времени суток. И так, имеется действующий магазин на базе WebAsyst, с индивидуальным дизайном, установленными модулями и т.д. Время от времени требуется вносить какие либо изменения (добавить модули, где то что то добавить или убрать (дизайн) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать интернет магазин с функционалом данного http://www.igromagaz.ru
Дизайн есть, нужно отверстать и подключить на 1с битрикс(лицензия имеется).
Дизайн вышлю по запросу.
В итоге должны получить готовый рабочий интернет-магазин. Возможно дальнейшее сотрудничество по продвижению и наполнению сайта.
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