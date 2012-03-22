Простой магазин с paypal и кредитками

Нужен шаблонный магазин с возможностью оплаты на сайте paypal и кредитками.

Сайт для американцев.

По шаблону – товары все будут на главной страничке (около 20 шт), то есть никаких подкатегорий, поисков и т.д. – максимально простой

В шапке магазина только нужен слайдер

Бюджет 50$

От вас требуется движок с приятным шаблоном (подберу шаблон) и встроенными оплатами + немного его настроить.

Можно на джумле (с шаблоном уже определились) и подключить робокассу.