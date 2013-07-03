Отзывы заказчиков
$35
2 балла
11 лет назад
Joomla
неадекватный человек. Ругательные слова в мой адрес писал. Работу сделал не до конца, деньги требовал, а как перевел пропал.
Ответный отзыв
Семен держит слово.Хотя и были недоразумения-сказал,значит сделал
$25
10 баллов
11 лет назад
AJAXPHPWordPress
Замечательная работа, очень оперативно! И даже лучше, чем задумывалось! Всем рекомендую.
$100
10 баллов
12 лет назад
Всё сделано на "отлично", работой остался доволен!
$21
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Михаил отлично справился с заданием, все реализовано так как было задумано. Учел все мои многочисленные пожелания, спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Александр вежливый и приятный в общении человек, как заказчик - готов доплатить за неоговоренные в проекте детали. Можно смело сотрудничать
$26
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Михаилу, выполнил то, что требовалось, в сжатые сроки. Будем обращаться!
Ответный отзыв
Ясно сформулированная задача плюс быстрая оплата - с такими людьми приятно работать. Рекомендую
Веб-программирование
11 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга