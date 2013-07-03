js13

Жаров js13

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
2 балла
11 лет назад
Доделать мелочи на сайте
Joomla
неадекватный человек. Ругательные слова в мой адрес писал. Работу сделал не до конца, деньги требовал, а как перевел пропал.
Семен держит слово.Хотя и были недоразумения-сказал,значит сделал
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mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Разработка калькулятора займа
AJAXPHPWordPress
Замечательная работа, очень оперативно! И даже лучше, чем задумывалось! Всем рекомендую.
poruchick2008
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Скрипт подбора автомобильного номера
Всё сделано на "отлично", работой остался доволен!
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$21
10 баллов
12 лет назад
Сделать всплывающее окно
WordPress
Михаил отлично справился с заданием, все реализовано так как было задумано. Учел все мои многочисленные пожелания, спасибо! Рекомендую!
Александр вежливый и приятный в общении человек, как заказчик - готов доплатить за неоговоренные в проекте детали. Можно смело сотрудничать
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toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$26
10 баллов
12 лет назад
Подкорректировать ссылки в магазине Virtuemart
Спасибо Михаилу, выполнил то, что требовалось, в сжатые сроки. Будем обращаться!
Ясно сформулированная задача плюс быстрая оплата - с такими людьми приятно работать. Рекомендую
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Веб-программирование
11 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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