Основные навыки:
- Flash , ActionScript 3.0, MotoCMS, AIR;
- JavaScript, JQuery, CSS;
- PHP, MySQL;
- Joomla + VirtueMart.
Отзывы заказчиков
$300
0 баллов
12 лет назад
Исполнитель показался знающим и ответственным, задавал хорошие вопросы по программированию. Долго общались. Отзывы были хорошие, в сервисе находился уже некоторое время. Т.е. вызывал доверие. > > Денег ему все равно заплатил не сразу, а после того, как покажет что-нибудь готовое. Он сделал самое сложное на мой взгляд - физику игры. После чего перевел предоплату в размере 10 000 руб. > > После этого начались проблемы: > 1. Пропал на три дня, потом написал с телефона, что нету интернета мол, но игра уже готова > 2. Я предложил найти его у друзей или по вай фай в кафе передать > 3. Ответил, что попал в больницу, ждет модем > 4. Потом модем привезли не ловит > 5. Потом передал все другу, друг пропал > 6. Потом друг нашелся, но он сделал не то > 7. Вроде как он поправил и игра точно готова, но передать не может, заблокирован хостинг регистрирует новый > 8. С больницы выписали, я ему прислал доступ к своему хостингу, он якобы письмо не получил. Выслал повторно, получил, говорит и за сутки так и не залил ничего. > 9. Сейчас опять пропал и молчит. > > Та демка, что он прислал, была без исходников, т.е. я ей пользоваться не могу и доделать другим силами, т.е. ее у меня иными словами нет, да и там явно не 50% работы, которые я оплатил. Флэшка эта так и осталась лежать на его хостинге, который якобы заблокировали. > > Для меня все выглядит как мошенничество. Уже полторы недели не могут прислать готовый материал. > > Вот доказательства: > 1. Заявка и выбор исполнителя: http://www.weblancer.net/projects/489306.html > > 2. Переписка, вся выкачанная с почты. Если нужен доступ к почте, предоставлю. Скачать можно здесь: http://putit.ru/mail.rar > > 3. Чек оплаты по веб мани и фото терминала. Оплата была привязана к моему номеру телефона, который также привязан к моему wmid. > http://putit.ru/webmoney.rar Если исполнитель выполнит свои обязательства и пришлет материал, получит остальную оплату. Но на данный момент уверенности в этом нет вовсе, поэтому коллеги из г.Одессы написали заявление о мошенничестве. Благодаря знакомствам делу придадут ускоренный ход.
$80
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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