Web-программист: постоянная удаленная работа, частичная занятость

Наша компания занимается разработкой интернет-проектов, как своих, так и на заказ.

Ищем талантливого программиста, который будет рад вписать свое имя в список авторов целого ряда интересных проектов. В том числе и Open Source.

Работа подразумевает гибкий, но фиксированный график с частичной занятостью. Нагрузка от 60 до 90 часов в месяц.

Для подсчета отработанных часов используется TimeDoctor.

Требования к соискателю:

— самое важное: острый ум (обычно об этом свидетельствуют призовые места на олимпиадах по программированию или математике)

— написание хорошего кода на PHP5, JavaScript

— знание HTML, CSS

Что будет плюсом:

— знание PHP-фреймворков (особенно Kohana)

— знание Javascript-фреймворков (особенно MooTools)

— опыт работы с системами контроля версий

От вас:

— Резюме

— Небольшой кусок вашего кода, которым вы гордитесь