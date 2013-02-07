Необходимо знание php‚ MySQL‚ XML‚ CSS‚ HTML‚ DHTM‚ теоретические основы реляционных СУБД, MODx Желательно знание javascript, опыт верстки. В настоящий момент времени есть работа: Необходимо доделать сайт на МоDX. Дизайн к сайту прикреплен. Нужно вывести новости, ...
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Web-программист: постоянная удаленная работа, частичная занятость
Наша компания занимается разработкой интернет-проектов, как своих, так и на заказ.
Ищем талантливого программиста, который будет рад вписать свое имя в список авторов целого ряда интересных проектов. В том числе и Open Source.
Работа подразумевает гибкий, но фиксированный график с частичной занятостью. Нагрузка от 60 до 90 часов в месяц.
Для подсчета отработанных часов используется TimeDoctor.
Требования к соискателю:
— самое важное: острый ум (обычно об этом свидетельствуют призовые места на олимпиадах по программированию или математике)
— написание хорошего кода на PHP5, JavaScript
— знание HTML, CSS
Что будет плюсом:
— знание PHP-фреймворков (особенно Kohana)
— знание Javascript-фреймворков (особенно MooTools)
— опыт работы с системами контроля версий
От вас:
— Резюме
— Небольшой кусок вашего кода, которым вы гордитесь
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