Разработка сайта по ТЗ. Ниже представлены часть требований. Подробное ТЗ высылается по запросу в личку. Просьба в запросе предоставить информацию по опыту. Требования к дизайну • Дизайн разрабатывается в минималистическом стиле • Запрещается перегружать страницы сайта картинками и текстом • Никаких лишних ...
- $2200Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать портал, рассчитанный на широкую аудиторию. Тема для пользователей новая, так что прогнозируется большое количество обращений пользователей. Поэтому портал должен иметь качественную социальную начинку. Разделы портала: • Новости • Задать вопрос • Подать заявку (20+ вопросов) • Статьи • Анкеты • ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходима программа, которая будет совершать клик по заданному времени (необходима возможность установки даты/времени). Схема работы следующая: 1) Установка даты/времени с точностью до тысячных долей секунды. Если возможно, приложение может работать с сервисом точного времени, например http://time100.ru/ ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт10 лет назад
Регулярная работа. Подготовка стенограммы беседы в рамках телепередачи. Короткие видеоролики по 5-7 минут.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Обработка портретного фото. Результат в 3-х вариантах. Цена+срокОбработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо проанализировать сайт и дать конкретные рекомендации по внутренней ссылочной оптимизации. Прошу указывать цену за работу и срок.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика: Информационные технологии Работа по будням ежедневно по 1 заметке 1500 — 5000 знаков. Требуется копирайт/рерайт/корректура. Прошу сообщить цену, гарантированный срок подготовки текста и условия оплаты.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для развития интернет-проекта требуется инициативный, коммуникабельный, амбициозный, интересующийся ИТ специалист. На частичную занятость, но на длительную перспективу. Идеально студент 3-4 курса. Работы примерно на 3-5 часов в день. В обязанности входит: - Поиск новостной информации по тематике - ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тематика: Информационные технологии Работа по будням ежедневно по 1 топику 1500 - 5000 знаков. Перевод свободный, необходимо сохранять только терминологию и факты. Материал для перевода будет сообщаться ссылкой на англоязычный ресурс. Прошу сообщить цену, гарантированный срок подготовки текста и ...Переводы13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо приложение способное собрать аналитику о том, какие из установленных пользователем приложений имеют доступ к каким данным+визуализация аналитики+дизайн. Бюджет может быть обосновано пересмотрен в сторону увеличения.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад