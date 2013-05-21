jece

Евгений jece

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка сайта-портала под ключ

    $2200

    Разработка сайта по ТЗ. Ниже представлены часть требований. Подробное ТЗ высылается по запросу в личку. Просьба в запросе предоставить информацию по опыту. Требования к дизайну • Дизайн разрабатывается в минималистическом стиле • Запрещается перегружать страницы сайта картинками и текстом • Никаких лишних ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тематический портал на нишевую бизнес-тему

    Требуется разработать портал, рассчитанный на широкую аудиторию. Тема для пользователей новая, так что прогнозируется большое количество обращений пользователей. Поэтому портал должен иметь качественную социальную начинку. Разделы портала: • Новости • Задать вопрос • Подать заявку (20+ вопросов) • Статьи • Анкеты • ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта клуба по интересам

    $1000

    Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка программы "Клик по времени"

    Необходима программа, которая будет совершать клик по заданному времени (необходима возможность установки даты/времени). Схема работы следующая: 1) Установка даты/времени с точностью до тысячных долей секунды. Если возможно, приложение может работать с сервисом точного времени, например http://time100.ru/ ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Стенограмма

    Регулярная работа. Подготовка стенограммы беседы в рамках телепередачи. Короткие видеоролики по 5-7 минут.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен копирайтер/рерайтер/корректор на постоянку

    Тематика: Информационные технологии Работа по будням ежедневно по 1 заметке 1500 — 5000 знаков. Требуется копирайт/рерайт/корректура. Прошу сообщить цену, гарантированный срок подготовки текста и условия оплаты.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для развития интернет-проекта

    $250

    Для развития интернет-проекта требуется инициативный, коммуникабельный, амбициозный, интересующийся ИТ специалист. На частичную занятость, но на длительную перспективу. Идеально студент 3-4 курса. Работы примерно на 3-5 часов в день. В обязанности входит: - Поиск новостной информации по тематике - ...

    Дизайн сайта
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется переводчик англоязычных новостей (IT)

    Тематика: Информационные технологии Работа по будням ежедневно по 1 топику 1500 - 5000 знаков. Перевод свободный, необходимо сохранять только терминологию и факты. Материал для перевода будет сообщаться ссылкой на англоязычный ресурс. Прошу сообщить цену, гарантированный срок подготовки текста и ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения под Android и iOS

    $2500

    Необходимо приложение способное собрать аналитику о том, какие из установленных пользователем приложений имеют доступ к каким данным+визуализация аналитики+дизайн. Бюджет может быть обосновано пересмотрен в сторону увеличения.

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обработка портретного фото
Прекрасно поработали! Заказчик четко понимает, чего хочет, постоянно был на связи, работу оплатил вовремя! Рекомендую!
Все супер! Фото отличные!
Ответный отзыв