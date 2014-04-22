Добрый день! Для написания качественного контента требуются рерайтеры и копирайтеры с опытом работы.

Тематика – организация всевозможных праздничных мероприятий и шоу: огненное, пиротехническое, светодиодное шоу; артисты, клубы, выступления, аниматоры , праздники, свадьбы, дни рождения, корпоративы и т.д.

Первоначально оплата сразу после написания, проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, рерайт — 25 руб, копирайт — 30 руб за 1000 знаков (без пробелов).

Каждая статья примерно 2000 знаков. Рерайт с уникальностью примерно 85% и выше.

Возможно сотрудничество на постоянной основе.