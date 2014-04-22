Копирайтер

КопирайтингЗакрыт32 заявки394 просмотра
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На постоянной основе требуется специалист копирайтинга (отличного рерайтинга) для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10–20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов и вашей трудоспособности. К работе приступить можно уже сегодня. Просьба оставлять свои координаты - электронную почту и скайп.

10 лет назад
Seoseotext
Алексей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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