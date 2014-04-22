Копирайтер

На постоянной основе требуется специалист копирайтинга (отличного рерайтинга) для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10–20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов и вашей трудоспособности. К работе приступить можно уже сегодня. Просьба оставлять свои координаты - электронную почту и скайп.