SEO тексты для сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо писать 100% уникальные сео-тексты. Работа на 2-3 месяца, планируем 10–30 текстов в неделю.

Тематика – запчасти и ремонт мобильных телефонов, 2 т.з.б.п. на текст.

Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость и примерные сроки на 1 текст. Предложения в личных сообщениях не рассматриваю.

Если понравится ваша заявка – я даю тестовое задание (оплачиваемое). Текст подходит – продолжим работать дальше.

P.S. к сожалению, в данный момент нет возможности проводить оплату по WebMoney. Пожалуйста, отвечайте на проект только если вас устроят альтернативные способы оплаты (Я.д, qiwi, банковский перевод, наличные в Мск).