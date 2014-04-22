SEO тексты для сайта

На проект интернет магазина http://krepostekb.ru/ требуются контент редакторы. Задача: брать позицию по прайсу, заполнять товар соответствующий рубрике. Создавать минимальное описание, поиск обработка картинки, отражающей товар, заполнение характеристик товара. Так же будет необходимость в написании или ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо писать 100% уникальные сео-тексты. Работа на 2-3 месяца, планируем 10–30 текстов в неделю.
Тематика – запчасти и ремонт мобильных телефонов, 2 т.з.б.п. на текст.
Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость и примерные сроки на 1 текст. Предложения в личных сообщениях не рассматриваю.
Если понравится ваша заявка – я даю тестовое задание (оплачиваемое). Текст подходит – продолжим работать дальше.
P.S. к сожалению, в данный момент нет возможности проводить оплату по WebMoney. Пожалуйста, отвечайте на проект только если вас устроят альтернативные способы оплаты (Я.д, qiwi, банковский перевод, наличные в Мск).
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