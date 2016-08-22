Annnni85

Инна Annnni85

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Самое главное — это сдерживать слово, которое кому-то дал.

Написание качественных текстов на разнообразные тематики. СЕО тексты, рекламные, информационные с уникальностью от 95%. Качество наше всё!

Отзывы заказчиков

N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Копирайт. Тема туризм и путешествия
Отличные тексты, все в срок. ТЗ выполнено точно, замечаний к исполнению нет. Рекомендую!
С Анастасией очень приятно сотрудничать. Четкое задание, быстрая оплата, 10+ Рекомендую! Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Vasudeva
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Ищу копирайтера, который ходит в горы, для написания обзоров и текстов
Инна, спасибо за сотрудничество. Очень приятно иметь дело с человеком, который делает больше, чем я ожидают. Люблю открытых, адекватных и ответственных людей. Работаем дальше.
Алексей спасибо за доверие. С Вами очень комфортно работать. Всегда приятно общаться с человеком открытым, который знает и любит своё дело. Оплата без задержек. Надеюсь сотрудничество будет длительным. Рекомендую
Ответный отзыв