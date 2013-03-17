Нужны авторы, которые пишут хороший текст на английском языке. Есть постоянные и периодические заказы на разные тематики, от истории блюза до фармацевтики и гемблинга. Количество заказов растет, поэтому расширяем команду. Платим $2 за 1К символов ...
- $1000Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищутся люди с высоким уровнем письменного английского для постоянных и периодических заказов. Копирайт/рерайт/переводы с русского, удаленно. Доп. требования: стабильно находится онлайн ответственность порядочность Если в ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
На постоянную удаленную работу требуется PHP программист, умеющий верстать. Требования: • PHP • Javascript, jQuery, AJAX, XML • HTML, CSS (кроссбраузерная верстка IE, FF, Chrome, Opera, Safari) • MySQL (плюсом будет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
В команду нужно несколько человек для написания качественных статей на английском языке. Требования: грамотный английский язык, высокая уникальность, ответственность и честность. Оплата: $1.5-2 за 1К знаков без пробелов по Webmoney. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад