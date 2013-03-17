opapax

Юрий opapax

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Англоязычные копирайтеры

    $1000

    Нужны авторы, которые пишут хороший текст на английском языке. Есть постоянные и периодические заказы на разные тематики, от истории блюза до фармацевтики и гемблинга. Количество заказов растет, поэтому расширяем команду. Платим $2 за 1К символов ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт/рерайт на английском языке

    $500

    Ищутся люди с высоким уровнем письменного английского для постоянных и периодических заказов. Копирайт/рерайт/переводы с русского, удаленно. Доп. требования: стабильно находится онлайн ответственность порядочность Если в ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист PHP + верстальщик

    $1000

    На постоянную удаленную работу требуется PHP программист, умеющий верстать. Требования: • PHP • Javascript, jQuery, AJAX, XML • HTML, CSS (кроссбраузерная верстка IE, FF, Chrome, Opera, Safari) • MySQL (плюсом будет ...

    Парсинг данныхAJAXApacheCSSDrupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Качественные статьи на английском языке

    $300

    В команду нужно несколько человек для написания качественных статей на английском языке. Требования: грамотный английский язык, высокая уникальность, ответственность и честность. Оплата: $1.5-2 за 1К знаков без пробелов по Webmoney. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад