Рустем подробно объяснил задачу и дотошно протестировал результат, обнаружив несколько ситуаций, которые я не догадался предусмотреть. В то же время Рустем отсеивает ненужное и не позволяет проекту расползтись. Было легко обсуждать альтернативные решения и расспрашивать о подробностях нестыковок на сайте. Результат получился добротный и оплата пришла без задержек.