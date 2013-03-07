Onemile

Рустем Onemile

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$28
10 баллов
8 лет назад
Wordpress – Скорректировать верстку (десктоп и мобайл)
PHPWordPress
Рустем подробно объяснил задачу и дотошно протестировал результат, обнаружив несколько ситуаций, которые я не догадался предусмотреть. В то же время Рустем отсеивает ненужное и не позволяет проекту расползтись. Было легко обсуждать альтернативные решения и расспрашивать о подробностях нестыковок на сайте. Результат получился добротный и оплата пришла без задержек.
Глеб отлично выполнил все пункты поставленной задачи, предложил решения, которые в итоге сделали проект даже лучше, чем ожидалось.
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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Добавление информации в БД и вывод на страницу
CSSHTMLJavaScriptMySQL
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
Задача выполнена на отлично!
Ответный отзыв