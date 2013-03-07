shkafy-kupe-16.ru/ На десктопе 1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц. Нужно перенести меню вверх, чтобы ...
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Завершен
8 лет назад
shkafy-kupe-16.ru/ На десктопе 1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц. Нужно перенести меню вверх, чтобы ...
Есть javascript-код (уже написан), который проверяет заполненность полей формы. Есть php-код (обработчик как я понимаю), который принимает данные из формы и пишет данные в БД Mysql. Нужно нарисовать блок-схемы ...
При нажатии на кнопку вылазиет форма. Человек вводит данные в форму. Что нужно сделать. 1. Проверка полей на заполненность (просто проверить, что все поля заполнены) - ...