Есть сайт http://mztour.ru/ и нужно сделать адаптивную верстку 3 внутренних страниц. Форма поиска билетов (http://pastenow.ru/44c7d2f16b7e086ebc231d3146e645d0) Должна быть возможность вставлять форму на несколько разных страниц сайта(скопировать html формы и вставить в нужное место) и чтобы ...
Wordpress – Скорректировать верстку (десктоп и мобайл)
На десктопе
1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц.
Нужно перенести меню вверх, чтобы меню было как здесь. – www.stenochka.ru/
Цвет фона там где будет меню остается такой же как и в шапке.
Меню также остается в фиксированной шапке при прокрутке страницы.
На мобайл версии при этом ничего не меняется – в плане того как там все организовано.
2. В шапку надо добавить телефон и время работы. Добавить в правую часть шапки
Расположение примерно как тут www.balcon-master.ru/
Написать
+7-917-250-54-96
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Для телефона шрифт побольше. Для времени работы шрифт поменьше.
Телефон должен быть кликабельный.
В шапке номер телефона должен выводится в зависимости от региона пользователя.
Важный момент – на сайте номер выводится в зависимости от региона пользователя.
Это реализовано с помощью плагина web-technology.biz/cms-wo...
Номер телефона в подвале как раз выводится в зависимости от региона пользователя,
если Казань, то выводим номер +7 (843) 111-22-33
если любой другой город, то выводим номер +7-917-250-54-96
Сделано это так:
+7 843 111-22-33[/wt_geotargeting]'); ?>
+7-917-250-54 -96[/wt_geotargeting]'); ?>
На мобайле
1. Тот бургер, который сейчас в шапке справа – надо его подписать как "Меню".
2. Ниже шапки выводим телефон и время работы, у времени работы шрифт поменьше.
3. На десктопе есть левая колонка, где выводится ссылки на "Типы" и "Фасады". Сейчас на мобайл версии ссылки на эти страницы выводятся после текста. Нужно сделать по-другому.
Под телефоном надо сделать два бургера, получается они будут на одном уровне – один слева, другой справа.
Которые слева назовем "Типы", при нажатии показываются ссылки на страницы, которые в Типы.
Которые справа назовем "Фасады", при нажатии показыаются ссылки на страницы, которые в Фасады.
Ну а после текста ссылки на Типы и Фасады надо убрать соответственно. Все остальное не трогаем.
Написать
- пути ко всем файлам, в которые вы внесли изменения, я буду делать второй сайт на этом шаблоне и просто хочу поменять файлы темы, чтобы на втором файле все было также
- как и где я могу поменять телефон, если мне это понадобиться
Оплата
Оплатить могу на Вебмани
За сколько сделайте?
Выбранный исполнитель
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