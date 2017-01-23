Wordpress – Скорректировать верстку (десктоп и мобайл)

shkafy-kupe-16.ru/

На десктопе

1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц.

Нужно перенести меню вверх, чтобы меню было как здесь. – www.stenochka.ru/

Цвет фона там где будет меню остается такой же как и в шапке.

Меню также остается в фиксированной шапке при прокрутке страницы.

На мобайл версии при этом ничего не меняется – в плане того как там все организовано.

2. В шапку надо добавить телефон и время работы. Добавить в правую часть шапки

Расположение примерно как тут www.balcon-master.ru/

Написать

+7-917-250-54-96

Ежедневно с 10:00 до 19:00

Для телефона шрифт побольше. Для времени работы шрифт поменьше.

Телефон должен быть кликабельный.

В шапке номер телефона должен выводится в зависимости от региона пользователя.

Важный момент – на сайте номер выводится в зависимости от региона пользователя.

Это реализовано с помощью плагина web-technology.biz/cms-wo...

Номер телефона в подвале как раз выводится в зависимости от региона пользователя,

если Казань, то выводим номер +7 (843) 111-22-33

если любой другой город, то выводим номер +7-917-250-54-96

Сделано это так:

+7 843 111-22-33[/wt_geotargeting]'); ?>

+7-917-250-54 -96[/wt_geotargeting]'); ?>

На мобайле

1. Тот бургер, который сейчас в шапке справа – надо его подписать как "Меню".

2. Ниже шапки выводим телефон и время работы, у времени работы шрифт поменьше.

3. На десктопе есть левая колонка, где выводится ссылки на "Типы" и "Фасады". Сейчас на мобайл версии ссылки на эти страницы выводятся после текста. Нужно сделать по-другому.

Под телефоном надо сделать два бургера, получается они будут на одном уровне – один слева, другой справа.

Которые слева назовем "Типы", при нажатии показываются ссылки на страницы, которые в Типы.

Которые справа назовем "Фасады", при нажатии показыаются ссылки на страницы, которые в Фасады.

Ну а после текста ссылки на Типы и Фасады надо убрать соответственно. Все остальное не трогаем.

Написать

- пути ко всем файлам, в которые вы внесли изменения, я буду делать второй сайт на этом шаблоне и просто хочу поменять файлы темы, чтобы на втором файле все было также

- как и где я могу поменять телефон, если мне это понадобиться

Оплата

Оплатить могу на Вебмани

За сколько сделайте?