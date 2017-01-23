Wordpress – Скорректировать верстку (десктоп и мобайл)

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок195 просмотров

shkafy-kupe-16.ru/ 

На десктопе 

1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц. 

Нужно перенести меню вверх, чтобы меню было как здесь. – www.stenochka.ru/ 

Цвет фона там где будет меню остается такой же как и в шапке. 

Меню также остается в фиксированной шапке при прокрутке страницы. 

На мобайл версии при этом ничего не меняется – в плане того как там все организовано. 

2. В шапку надо добавить телефон и время работы. Добавить в правую часть шапки 

Расположение примерно как тут www.balcon-master.ru/ 

Написать 

+7-917-250-54-96 

Ежедневно с 10:00 до 19:00 

Для телефона шрифт побольше. Для времени работы шрифт поменьше. 

Телефон должен быть кликабельный. 

В шапке номер телефона должен выводится в зависимости от региона пользователя. 

Важный момент – на сайте номер выводится в зависимости от региона пользователя. 

Это реализовано с помощью плагина web-technology.biz/cms-wo... 

Номер телефона в подвале как раз выводится в зависимости от региона пользователя,  

если Казань, то выводим номер +7 (843) 111-22-33 

если любой другой город, то выводим номер +7-917-250-54-96 

Сделано это так: 

+7 843 111-22-33[/wt_geotargeting]'); ?> 

+7-917-250-54 -96[/wt_geotargeting]'); ?> 

На мобайле 

1. Тот бургер, который сейчас в шапке справа – надо его подписать как "Меню". 

2. Ниже шапки выводим телефон и время работы, у времени работы шрифт поменьше. 

3. На десктопе есть левая колонка, где выводится ссылки на "Типы"  и "Фасады". Сейчас на мобайл версии ссылки на эти страницы выводятся после текста. Нужно сделать по-другому.  

Под телефоном надо сделать два бургера, получается они будут на одном уровне – один слева, другой справа. 

Которые слева назовем "Типы", при нажатии показываются ссылки на страницы, которые в Типы. 

Которые справа назовем "Фасады", при нажатии показыаются ссылки на страницы, которые в Фасады. 

Ну а после текста ссылки на Типы и Фасады надо убрать соответственно. Все остальное не трогаем. 

Написать 

- пути ко всем файлам, в которые вы внесли изменения, я буду делать второй сайт на этом шаблоне и просто хочу поменять файлы темы, чтобы на втором файле все было также 

- как и где я могу поменять телефон, если мне это понадобиться 

Оплата 

Оплатить могу на Вебмани 

За сколько сделайте?

PHPWordPress
8 лет назад
Onemile
Рустем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$28
2 дня
Глеб отлично выполнил все пункты поставленной задачи, предложил решения, которые в итоге сделали проект даже лучше, чем ожидалось.
Рустем подробно объяснил задачу и дотошно протестировал результат, обнаружив несколько ситуаций, которые я не догадался предусмотреть. В то же время Рустем отсеивает ненужное и не позволяет проекту расползтись. Было легко обсуждать альтернативные решения и расспрашивать о подробностях нестыковок на сайте. Результат получился добротный и оплата пришла без задержек.

Заявки фрилансеров

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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