Нужна 1 страница в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок202 просмотра

Нужна адаптивная верстка в HTML, страницу см. во вложении.

HTML
8 лет назад
natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Андрей справился с задачей в кратчайшие сроки. Быстро выходит на связь, учитывает все пожелания. Особенно порадовала скорость работы и цена.
Рекомендую Наталью, как хорошего заказчика! Все оплачено в кратчайшие сроки с учетом всех пожеланий. Сотрудничеством остался доволен. Однозначно рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад