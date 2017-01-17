Требуется адаптивная верстка натяжка на CMS динамичные элементы установка яндекс метрики и целей метрики Жду от Вас предложений.
Нужна 1 страница в HTML
Нужна адаптивная верстка в HTML, страницу см. во вложении.
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