На первой странице сделать блок с переходом на другой раздел

На первой странице нужно сделать блок с оповещением, что пользователи могут посмотреть на сайте кафе с китайским меню, перейдя по ссылке в данный раздел. При переходе на данную страницу по умолчанию срабатывает фильтр "Есть китайское меню" и на странице выводятся только элементы с данным свойством