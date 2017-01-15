На первой странице сделать блок с переходом на другой раздел

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка84 просмотра

На первой странице нужно сделать блок с оповещением, что пользователи могут посмотреть на сайте кафе с китайским меню, перейдя по ссылке в данный раздел. При переходе на данную страницу по умолчанию срабатывает фильтр "Есть китайское меню" и на странице выводятся только элементы с данным свойством

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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