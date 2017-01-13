Одеть верстку на Битрикс

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Закрыт7 заявок93 просмотра

есть 1 страница  - лендинг 

нужно ее одеть на битрикс

чтобы через снипеты редактировать контент

все =)

8 лет назад
taraskibitkin
Тарас 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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