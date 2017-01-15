Адаптивная верстка простой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок297 просмотров

Всем привет! Требуется адаптивная верстка главной страницы (ПК, планшет, смартфон).

Макет в psd очень простой. Основываюсь при выборе на стоимость и на рейтинг на сайте.

8 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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