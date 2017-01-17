Необходимо сверстать адаптивно 13 страниц. Верстать по БЭМ, валидно, чтобы все карусели и выпадающие списки работали и т.д. На главной постраничный скролл. На остальных как обычно. Макеты кандидатам. Сайт в принципе простой. ...
Верстка 3 внутренних страниц + JS
Есть сайт http://mztour.ru/ и нужно сделать адаптивную верстку 3 внутренних страниц.
Форма поиска билетов (http://pastenow.ru/44c7d2f16b7e086ebc231d3146e645d0)
Должна быть возможность вставлять форму на несколько разных страниц сайта(скопировать html формы и вставить в нужное место) и чтобы ничего не плыло. Всю страницу не нужно верстать, нужна только форма.
В форме есть поля:
1. Город вылета и Город прибытия - выпадающий список. Между ними стрелки, по клику значения полей меняются местами (http://pastenow.ru/7650c9fdc6b36ab90091cfaf3c6e08e5)
2. Туда и Обратно - по клику по полю выпрыгивает календарь. Календарь нужно стилизовать под дизайн http://pastenow.ru/1f2306af6f82212f2d894a510246f689
3. Поле Пассажиры и класс обслуживания - по клику по полю выпрыгивает выпадающее окно с выбором количества пассажиров и класса http://pastenow.ru/2481a41c15b523aa431b545720d2989d. После выбора данные записываются в поле
По клику на кнопку "Найти предложения" должна происходить проверка полей на пустоту скриптом
Под формой результаты поиска с рейсами, их нужно прости вывести в html.
Страница покупки (http://pastenow.ru/6115de33659d068ef1252f8e06971c4e)
1. Вверху даты с возможность прокручивать(карусель)
2. По клику на дату меняется информация о рейсах, все работает без ajax, просто js
Страница оплаты (http://pastenow.ru/3b1013e51bbd633e8110a9b40624e357)
1. При выборе способа оплаты должна меняться форма
2. Возле текста Страховка есть иконка корзины, по клику на ней, этот текст должен исчезать
Дизайн страниц прикрепил
Выбранный исполнитель
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