Изменить скрипт PHP для AmoCrm

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Сейчас настроено автоматическое создание сделки при звонке на телефонию Zadarma. Нужно при повторном звонке человека создавать примечание к сделке, а не новую сделку.Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную стоимость и сроки.

PHP
7 лет назад
one_eks
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад