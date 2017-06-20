Сайт агенство недвижимости

Здравствуйте! Сайт на FS-Constructor, нужно сделать три вещи: 1.обновить zip в системе загрузки прайсов (на сервере в офисе обновлен после аварии, до сайта руки не дошли) 2.поправить кодировку (ошибка.jpg) 3.сделать так, чтобы система указывала на то, что в загружаемых ...